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Дословно

Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Сегодня на пресс-конференции президент Кыргызстана поделился своим видением будущих парламентских выборов. Он признался, что многие не заметили, но на референдуме прошлого года Конституция Кыргызстана была изменена.

В 2010 году Конституция была президентской и писалась под конкретного человека, для себя любимого. Теперь Конституция реально парламентско-президентская, и намного больше прав будет у премьера. Вы это поймете, когда будет следующий президент.

Алмазбек Атамбаев

«Я очень рад, что перед уходом в отпуск Жогорку Кенеш принял поправки в закон по выборам в парламент. Нельзя будет перетасовывать списки, вышвыривать оптом и вытаскивать на первый план. Благодаря этим законам будет не олигархический, как всегда, а нормальный парламент», — заключил президент.
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