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Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дает свою традиционную летнюю пресс-конференцию. Это его последнее общение с представителями СМИ в ранге главы государства.

На один из вопросов журналистов президент разразился критикой.

Я не люблю, когда перевирают мои слова, и не люблю ложь. Я не скажу, что никогда не врал. Я всегда придерживался принципа и своей жене говорил, что человек, особенно мужчина, должен врать только своей жене. Тут вот молодой человек сказал, что якобы Атамбаев поливал свой народ и хвалил руководителей других стран. Что это такое?!

Алмазбек Атамбаев

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