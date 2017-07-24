Дословно. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев дает свою традиционную летнюю пресс-конференцию. Это его последнее общение с представителями СМИ в ранге главы государства.
На один из вопросов журналистов президент разразился критикой.
Я не люблю, когда перевирают мои слова, и не люблю ложь. Я не скажу, что никогда не врал. Я всегда придерживался принципа и своей жене говорил, что человек, особенно мужчина, должен врать только своей жене. Тут вот молодой человек сказал, что якобы Атамбаев поливал свой народ и хвалил руководителей других стран. Что это такое?!Алмазбек Атамбаев