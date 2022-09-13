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Дословно
Сюжет: Насилие над детьми

Дословно. Депутат парламента Акбокон Таштанбеков

Некоторые школьницы надевают очень короткие юбки, чем провоцируют педофилов. Такое мнение высказал сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат Акбокон Таштанбеков.

Некоторые школьницы носят очень короткие юбки. Я думаю, что таким образом некоторые девочки могут провоцировать. Обычный человек может пройти и не заметить это, а вот педофилы могут увидеть и следить за ними.

Акбокон Таштанбеков

В парламенте обсуждают вопиющий случай в Кадамджайском районе.

Напомним, в Кадамждайском районе мужчин подозревают в изнасиловании и убийстве школьницы. Труп нашли в туннеле в районе села Ноогардан, местные жители сообщили о происшествии в милицию. На теле девочки были следы насильственной смерти — ее задушили, руки были связаны. Среди обвиняемых есть несовершеннолетний.
Ссылка: https://24.kg/doslovno/244801/
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