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Бизнес

Amanat City презентовала ЖК AMAN и объявила акцию с золотым слитком

Фото компании. В комплексе AMAN предусмотрены системы очистки воздуха и воды, усиленная шумоизоляция, а также общественные пространства, ориентированные на концепцию Wellness

В Бишкеке строительная компания Amanat City представила новый жилой комплекс AMAN. Проект ориентирован на создание современной жилой среды с использованием инженерных решений, направленных на повышение комфорта и качества жизни.

В комплексе предусмотрены системы очистки воздуха и воды, усиленная шумоизоляция, а также общественные пространства, ориентированные на концепцию Wellness.

Важной частью концепции Wellness также является собственная фитнес-студия с премиальным оборудованием, предусмотренная в жилом комплексе. Она позволяет жителям поддерживать активный образ жизни, не покидая территорию дома.

«Мы стремились создать не просто жилой комплекс, а пространство, где современные технологии помогают человеку чувствовать себя комфортно каждый день. Именно поэтому в проекте особое внимание уделено качеству воздуха и воды, уровню тишины и функциональности общественных зон», — отметили в Amanat City.



Одновременно с презентацией нового проекта компания объявила о старте специальной акции. Каждый покупатель квартиры в ЖК AMAN получит золотой слиток.

Как отмечают в компании, акция приурочена к запуску нового жилого комплекса и распространяется на покупателей квартир в период ее проведения.

Запуск нового жилого комплекса AMAN продолжает курс компании на создание современных жилых комплексов с акцентом на качество строительства, технологичность и долгосрочную ценность недвижимости.



Для подробной информации необходимо обращаться в компанию по адресу:

город Бишкек, улица Медерова, 89 и по телефону +996 501 312 000.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/383169/
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