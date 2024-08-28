MEGA снижает тариф для студентов и школьников!

Государственный оператор сотовой связи MEGA в преддверии нового учебного года напоминает о специальном социальном тарифе для студентов и школьников «Билим 95».

Тариф учитывает потребности современной молодежи в постоянном доступе к интернету при погружении в образовательный процесс, а также в удобной связи с близкими всего за 95 сомов в неделю.

Основные преимущества тарифа «Билим 95»:

1. Доступ к образовательным ресурсам

Абоненты «Билим 95» имеют безлимитный доступ к популярным образовательным платформам, таким как oku.edu.gov.kg, lib.kg, kitep.edu.gov.kg и другим, что позволяет всегда иметь под рукой полезные ресурсы для учебы.

2. Безлимитные мессенджеры и выход в социальные сети

Для удобства общения со сверстниками и преподавателями предусмотрен безлимитный доступ к популярным мессенджерам и приложениям. Это помогает студентам и школьникам оставаться на связи без опасений за расход трафика и делиться с друзьями своими успехами и впечатлениями.

3. Доступный интернет

Тариф предлагает 6 ГБ мобильного интернета, что позволяет комфортно пользоваться интернетом на протяжении всей недели. Это особенно важно для выполнения учебных заданий, поиска информации и общения.

4. Безлимитные звонки и SMS внутри сети

Одним из ключевых преимуществ тарифа «Билим 95» является возможность совершать неограниченные звонки и отправлять SMS внутри сети MEGA. Это дает абонентам свободу общения с родителями, друзьями и однокурсниками без опасений за дополнительные расходы.

Как подключиться:

— обратиться в центры продаж и обслуживания компании MEGA с предоставлением свидетельства о рождении — для школьников либо зачетки, студенческого билета или справки с места учебы — для студентов, а также подав заявку в приложении Mega24. Для подачи заявки в Mega24 школьнику необходимо прикрепить фото свидетельства о рождении, а студенту — фото зачетной книжки, студенческого билета или справки с места учебы.

Знания доступнее с MEGA.

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Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.