03:44
USD 87.86
EUR 93.94
RUB 1.00
Бизнес

Смотрите ЕВРО-2024 в приложении O!TV

Скачивайте приложение O!TV, подключайтесь командой *750*3# и смотрите прямые эфиры чемпионата Европы по футболу в прямом эфире национального телеканала «УТРК Спорт».

ЕВРО-2024 — это один из самых престижных европейских футбольных турниров, который проходит раз в год. В клубах играют талантливейшие футболисты, которые дарят болельщикам незабываемые эмоции и зрелищные матчи. Каждый этап одинаково интересен, поскольку все без исключения матчи имеют колоссальное значение для клубов Европы. В этом году финальную стадию чемпионата Европы примет Германия, где сыграют 24 команды.

Групповой этап Евро-2024 пройдет с 14 по 26 июня. Плей-офф стартует 29 июня и продлится до 14 июля. Финальный матч первенства состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине.

Приложение O!TV может то, что не умеет обычное телевидение:

  • прямой эфир можно поставить на паузу и пересмотреть интересный момент;
  • смотреть видео без рекламы в отличном качестве;
  • можно быть в дороге, магазине, где угодно — в зоне действия сети.

Три дня при первом подключении услуга предоставляется бесплатно. Далее стоимость пакета «O!TV Премиум», в котором более 200 телеканалов, составит 7 сомов в день с НДС, без НсП. Подробнее на сайте o.kg.

Проживай яркие эмоции вместе с O!TV.

Лиц. ГАС при ГКИТиС: № 16-0062-КР, 16-0063-КР. Телеканалы, содержание и контент в рамках услуги O!TV предоставляются ОсОО «Диас ТВ».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/296485/
просмотров: 1462
Версия для печати
Материалы по теме
Подключите заранее. Смотрите ЕВРО-2024 вместе с Saima на скорости до 300 Мбит/с
Миллионам абонентов О! стала доступна программа лояльности «О!Бонус»
Второй смартфон + крутые подарки ждут вас в O!Store при покупке новинок Infinix
На Иссык-Куле начались недели скидок в магазинах O!Store
Покупай смартфоны Samsung — получай подарки!
O!Store раздает гарантированные подарки при покупке смартфонов Realme
Бесплатные связь и интернет? Это не сон, это суперакция от О!
Акция в O!Store: купи чехол — второй получи в подарок
7 Мая — День связи. Поздравление от Мобильного оператора О!
Третий бесплатно! Акция в честь майских праздников в сети O!Store
Популярные новости
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
Больше цифровых возможностей для автовладельцев: услуги ГУ&nbsp;&laquo;УНАА&raquo; в&nbsp;MegaPay Больше цифровых возможностей для автовладельцев: услуги ГУ «УНАА» в MegaPay
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
С&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; супервыгодно: платите по&nbsp;кредитам меньше С «Бакай Банком» супервыгодно: платите по кредитам меньше
Бизнес
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за&nbsp;рубежом через MegaPay Оплачивайте услуги центра трудоустройства граждан за рубежом через MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой «Мой О!» для автовладельцев: удобные онлайн-сервисы всегда под рукой
Надежда только на&nbsp;президента. Жильцы Diamond City обратились к&nbsp;Садыру Жапарову Надежда только на президента. Жильцы Diamond City обратились к Садыру Жапарову
16 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:01
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом
15 июня, суббота
23:51
В YouTube появятся новые функции, в том числе и неприятные
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:31
Критиковать не имеем права. Президент о решении суда по Кемпир-Абаду
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 июня: без осадков
20:23
Новый стадион в Бишкеке. Что уже сделано