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Бизнес

Смотри ЕВРО-2024 в MegaTV!

Отличная новость для всех любителей футбола! Захватывающие матчи чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2024 в прямом эфире национального телеканала «НТРК Спорт» в приложении MegaTV.

До начала самого грандиозного спортивного события этого года остается всего два дня! В финальной части Евро-2024 сыграют 24 сборные, которые будут разбиты на шесть групп по четыре команды.

Не упусти возможность стать частью спортивной истории, ведь на всех тарифах линейки «Элдики + MegaTV» мобильное телевидение предоставляется БЕСПЛАТНО, а интернет-трафик не тарифицируется.

Смотри прямые трансляции матчей чемпионата Европы на телеканале «НТРК Спорт» со своего смартфона, планшета, Smart TV или на компьютере через веб-интерфейс megatv.kg. Напоминаем, что подписку можно подключить на одном номере и смотреть всей семьей с пяти разных устройств.

Скачать MegaTV (App Store и Google Play). Болей за любимую команду дома, в офисе, кафе или на природе!

MegaTV — мобильное телевидение всегда рядом!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/296482/
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