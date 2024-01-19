Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы

Приятно начинать год с хороших новостей и радостных событий, как победители акции «Новогодний календарь» от Beeline Кыргызстан. Сотовый оператор подвел итоги конкурса и наградил самых активных участников.

Весь декабрь пользователи мобильного приложения «Мой Beeline» могли получать конкурсные баллы, выполняя простые ежедневные задания и пользуясь различными услугами оператора. Победителями стали девять участников, которые набрали наибольшее количество баллов.

Абоненты, занявшие первое и второе места, получили iPhone 15 Pro. Ими стали Зыягул Адылова и Алина Баатырбек кызы из Чуйской области. Обладателем третьего места и оригинального iPhone 14 Pro оказался житель Оша Асилбек уулу Бекназар.

Наушники Apple AirPods 3 выиграли Боймуроджон Мамажалолов из Баткена, Назгуль Сокоева из Чуйской области и Бекболот Анарбаев из Оша.

Часы Mi Band 6 получили Данислан Бокоев из Бишкека, а также жители Джалал-Абада Муратали Султаналиев и Алижан уулу Канатбек.

Победители были приглашены в главный офис Beeline Кыргызстан. Генеральный директор компании Андрей Пятахин лично поздравил участников с победой и вручил им заветные девайсы. Остальные призы в ближайшее время отправятся к своим счастливым обладателям в регионы.

— Перед Новым годом я стала активнее пользоваться мобильным интернетом: хотелось смотреть больше праздничных видео, концертов, передач, — рассказала победительница конкурса Зыягул Адылова. — В приложении увидела, что идет конкурс, и решила поучаствовать. В итоге заняла первое место, выиграла iPhone 15 Pro и очень этому рада. Спасибо Beeline за такую возможность!

Обладательница второго места Алина Баатырбек кызы тоже поделилась своими впечатлениями:

— О конкурсе услышала из рекламы по телевизору и сразу начала собирать баллы. Когда узнала о своей победе, сперва не поверила. Конечно же, очень обрадовалась, эмоции просто зашкаливали. Обязательно буду участвовать в конкурсах Beeline снова. Участвуйте, выигрывайте, все прозрачно. Удачи вам!

Beeline создает новые возможности!