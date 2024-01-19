13:59
USD 89.30
EUR 97.15
RUB 1.01
Бизнес

Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы

Приятно начинать год с хороших новостей и радостных событий, как победители акции «Новогодний календарь» от Beeline Кыргызстан. Сотовый оператор подвел итоги конкурса и наградил самых активных участников.

Весь декабрь пользователи мобильного приложения «Мой Beeline» могли получать конкурсные баллы, выполняя простые ежедневные задания и пользуясь различными услугами оператора. Победителями стали девять участников, которые набрали наибольшее количество баллов.

Абоненты, занявшие первое и второе места, получили iPhone 15 Pro. Ими стали Зыягул Адылова и Алина Баатырбек кызы из Чуйской области. Обладателем третьего места и оригинального iPhone 14 Pro оказался житель Оша Асилбек уулу Бекназар.

Наушники Apple AirPods 3 выиграли Боймуроджон Мамажалолов из Баткена, Назгуль Сокоева из Чуйской области и Бекболот Анарбаев из Оша.

Часы Mi Band 6 получили Данислан Бокоев из Бишкека, а также жители Джалал-Абада Муратали Султаналиев и Алижан уулу Канатбек.

Победители были приглашены в главный офис Beeline Кыргызстан. Генеральный директор компании Андрей Пятахин лично поздравил участников с победой и вручил им заветные девайсы. Остальные призы в ближайшее время отправятся к своим счастливым обладателям в регионы.

— Перед Новым годом я стала активнее пользоваться мобильным интернетом: хотелось смотреть больше праздничных видео, концертов, передач, — рассказала победительница конкурса Зыягул Адылова. — В приложении увидела, что идет конкурс, и решила поучаствовать. В итоге заняла первое место, выиграла iPhone 15 Pro и очень этому рада. Спасибо Beeline за такую возможность!

Обладательница второго места Алина Баатырбек кызы тоже поделилась своими впечатлениями:

— О конкурсе услышала из рекламы по телевизору и сразу начала собирать баллы. Когда узнала о своей победе, сперва не поверила. Конечно же, очень обрадовалась, эмоции просто зашкаливали. Обязательно буду участвовать в конкурсах Beeline снова. Участвуйте, выигрывайте, все прозрачно. Удачи вам!

Beeline создает новые возможности!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/284566/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Чем запомнился юбилейный год Beeline?
В Новый год с отличной связью и самым быстрым интернетом
«Новогодний Beeline экспресс» отправился в путь по городам Кыргызстана
Приходите на праздничное открытие нового офиса Beeline в центре Бишкека!
Без паники! Завтра будет учебная тревога
Оформляй и властвуй: как регистрация номера помогает защитить личные данные
Приобретайте оригинальный iPhone c целым годом бесплатного интернета от Beeline
Все включено: Beeline представил новые тарифы с мобильным телевидением
Приходите в офисы Beeline за оригинальной продукцией Apple
Интернет 4G от Beeline самый быстрый в Бишкеке
Популярные новости
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Бизнес
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
Пополняйте кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии в&nbsp;терминалах по&nbsp;всей стране! Пополняйте кошелек «О!Деньги» без комиссии в терминалах по всей стране!
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
19 января, пятница
13:55
Крещение−2024. Как православные великий праздник в Сосновке встречали Крещение−2024. Как православные великий праздник в Сосн...
12:38
В Аламединском ущелье ищут мужчину. К поискам подключились кинологи
12:18
Руководство рыночных комплексов «Берекет» обвиняется в мошенничестве
11:57
Из 45 скотных рынков Кыргызстана почти половина не соответствует сантребованиям
11:46
Более 20 тысяч бродячих собак убили в Кыргызстане в 2023 году