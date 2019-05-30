Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности

Мы, коллектив ОАО «Кыргызтелеком», с особым вниманием следим за ситуацией, которая развивается вокруг деятельности нашего дочернего предприятия – ОсОО «КТ Мобайл».

Наблюдая за тем, как этот хозяйственный вопрос с усилиями отдельных лиц обрел сугубо политический характер, мы посчитали нужным призвать депутатов и общественность к правильному пониманию роли и задач, которые стоят перед этой компанией.

Общество с ограниченной ответственностью «КТ Мобайл» было зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики еще 7 марта 2003 года (Свидетельство о государственной регистрации № 19450-3301-3ООО).

Однако с этого времени, несмотря на очевидные преимущества создания национального сотового оператора, проект оставался нереализованным. Многие, если не все специалисты-связисты говорили о необходимости правильного и эффективного использования частот в интересах государства и наших граждан, но на деле реальных шагов так и не было предпринято.

Вместо того чтобы находить эффективные пути развития компании, в 2012-2013 годах правительством предпринимались даже попытки продать сам «Кыргызтелеком» в частные руки, отделив ОАО «РПО РМТР», что говорило об отсутствии на тот момент должного понимания того, как развивать государственную компанию в интересах страны.

Только в 2018 году правительство наконец начало принимать меры по усилению потенциала ОАО «Кыргызстелеком» путем эффективного использования возможности ОсОО «КТ Мобайл».

25 июня 2018 года компания получила бессрочную лицензию в области электрической связи и была предложена процедура выбора опорного оператора для ОсОО «КТ Мобайл» путем проведения открытого и прозрачного аукциона на право заключения совместной деятельности в два этапа. Первый этап – квалификационный отбор. Второй – аукционные торги на право заключения договора о совместной деятельности с ОсОО «КТ Мобайл».

Такой подход является лучшим образцом эффективного использования международного опыта в сфере телекоммуникации, потому что он позволяет укрепить потенциал как самого ОАО «Кыргызтелеком» в лице ОсОО «КТ Мобайл», так и опорного сотового оператора.

Поскольку мобильная связь успешно вписались в IT-инфраструктуру, такие примеры существуют почти во всех странах.

Для достижения этих целей 5 декабря 2018 года был проведен аукцион, где право заключения договора о совместной деятельности с ОсОО «КТ Мобайл» получило ЗАО «Альфа Телеком» с условием заключения договора о совместной деятельности. Соответствующий договор после тщательного изучения был заключен между ОсОО «КТ Мобайл» и ЗАО «Альфа Телеком».

14 февраля 2019 года была расширена деятельность ОсОО «КТ Мобайл» в рамках Лицензии № 18-0325-КР в частности оказании услуг телематических служб, местной междугородней и международной телефонной связи.

13 марта 2019 года подана заявка на регистрацию товарного знака «SALAM».

ОсОО «КТ Мобайл» на данный период получило код международных и национальных пунктов сигнализации ОКС № 7 (ISP NSPC) для сети подвижной электросвязи.

На сегодняшний день создана концепция бренда и маркетинга «SALAM» (торговая марка), подготовлены тарифные планы, обеспечена готовность компании к началу продаж и обслуживания клиентов.

Проведена работа по согласованию технических параметров для запуска сотового оператора совместно с ЗАО «Альфа Телеком», обеспечено конфигурирование опорной сети (ядра и ACP), согласован электрический профиль SIM-карт, подготовлены варианты технических решений для обеспечения роуминга, сетевой инфраструктуры и запуска работы платежной системы.

Уважаемые депутаты Жогорку Кенеша! Уважаемые граждане!

Мы, коллектив ОАО «Кыргызтелеком», хотим призвать вас тщательно и объективно изучить ситуацию с деятельностью ОсОО «КТ Мобайл» и предоставить общественности объективную и полную информацию.

Мы обеспокоены тем, что именно в этот момент, когда правительством на деле приняты конкретные шаги по запуску национального сотового оператора и проект находится на финальной стадии, отдельные политические силы стараются политизировать процесс и ставят под угрозу наши масштабные планы. Мы сожалеем что, они уводят сугубо технически инновационный проект в плоскость политических интриг и очернения.

Запуск проекта позволит в перспективе предать мощный импульс ЗАО «Альфа Телеком», став инфраструктурным локомотивом важнейшей деятельности по цифровизации страны.

Проект должен стать одним из инновационных инструментов внедрения в нашу жизнь информационных систем и технологий, которые облегчать доступ населения к государственным услугам даже в самых отдаленных районах страны.

Национальный сотовый оператор станет важным составляющим трансформации экономики при помощи современных цифровых технологий.

Мы, коллектив ОАО «Кыргызтелеком», считаем, что каждый из нас должен понимать важность этого проекта и не поддаваться на уловки и политические спекуляции отдельных деструктивных сил. Мы не должны идти на поводу у тех, кто готов пойти на подрыв деятельности государственных компаний в угоду личным интересам.