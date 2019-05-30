Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности

Мы, коллектив ОАО «Кыргызтелеком», с особым вниманием следим за ситуацией, которая развивается вокруг деятельности нашего дочернего предприятия – ОсОО «КТ Мобайл».
Наблюдая за тем, как этот хозяйственный вопрос с усилиями отдельных лиц обрел сугубо политический характер, мы посчитали нужным призвать депутатов и общественность к правильному пониманию роли и задач, которые стоят перед этой компанией.
Общество с ограниченной ответственностью «КТ Мобайл» было зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики еще 7 марта 2003 года (Свидетельство о государственной регистрации № 19450-3301-3ООО).
Однако с этого времени, несмотря на очевидные преимущества создания национального сотового оператора, проект оставался нереализованным. Многие, если не все специалисты-связисты говорили о необходимости правильного и эффективного использования частот в интересах государства и наших граждан, но на деле реальных шагов так и не было предпринято.
Вместо того чтобы находить эффективные пути развития компании, в 2012-2013 годах правительством предпринимались даже попытки продать сам «Кыргызтелеком» в частные руки, отделив ОАО «РПО РМТР», что говорило об отсутствии на тот момент должного понимания того, как развивать государственную компанию в интересах страны.
Только в 2018 году правительство наконец начало принимать меры по усилению потенциала ОАО «Кыргызстелеком» путем эффективного использования возможности ОсОО «КТ Мобайл».
25 июня 2018 года компания получила бессрочную лицензию в области электрической связи и была предложена процедура выбора опорного оператора для ОсОО «КТ Мобайл» путем проведения открытого и прозрачного аукциона на право заключения совместной деятельности в два этапа. Первый этап – квалификационный отбор. Второй – аукционные торги на право заключения договора о совместной деятельности с ОсОО «КТ Мобайл».
Такой подход является лучшим образцом эффективного использования международного опыта в сфере телекоммуникации, потому что он позволяет укрепить потенциал как самого ОАО «Кыргызтелеком» в лице ОсОО «КТ Мобайл», так и опорного сотового оператора.
Для достижения этих целей 5 декабря 2018 года был проведен аукцион, где право заключения договора о совместной деятельности с ОсОО «КТ Мобайл» получило ЗАО «Альфа Телеком» с условием заключения договора о совместной деятельности. Соответствующий договор после тщательного изучения был заключен между ОсОО «КТ Мобайл» и ЗАО «Альфа Телеком».
14 февраля 2019 года была расширена деятельность ОсОО «КТ Мобайл» в рамках Лицензии № 18-0325-КР в частности оказании услуг телематических служб, местной междугородней и международной телефонной связи.
13 марта 2019 года подана заявка на регистрацию товарного знака «SALAM».
ОсОО «КТ Мобайл» на данный период получило код международных и национальных пунктов сигнализации ОКС № 7 (ISP NSPC) для сети подвижной электросвязи.
На сегодняшний день создана концепция бренда и маркетинга «SALAM» (торговая марка), подготовлены тарифные планы, обеспечена готовность компании к началу продаж и обслуживания клиентов.
Проведена работа по согласованию технических параметров для запуска сотового оператора совместно с ЗАО «Альфа Телеком», обеспечено конфигурирование опорной сети (ядра и ACP), согласован электрический профиль SIM-карт, подготовлены варианты технических решений для обеспечения роуминга, сетевой инфраструктуры и запуска работы платежной системы.
Уважаемые депутаты Жогорку Кенеша! Уважаемые граждане!
Мы, коллектив ОАО «Кыргызтелеком», хотим призвать вас тщательно и объективно изучить ситуацию с деятельностью ОсОО «КТ Мобайл» и предоставить общественности объективную и полную информацию.
Мы обеспокоены тем, что именно в этот момент, когда правительством на деле приняты конкретные шаги по запуску национального сотового оператора и проект находится на финальной стадии, отдельные политические силы стараются политизировать процесс и ставят под угрозу наши масштабные планы. Мы сожалеем что, они уводят сугубо технически инновационный проект в плоскость политических интриг и очернения.
Запуск проекта позволит в перспективе предать мощный импульс ЗАО «Альфа Телеком», став инфраструктурным локомотивом важнейшей деятельности по цифровизации страны.
Проект должен стать одним из инновационных инструментов внедрения в нашу жизнь информационных систем и технологий, которые облегчать доступ населения к государственным услугам даже в самых отдаленных районах страны.
Мы, коллектив ОАО «Кыргызтелеком», считаем, что каждый из нас должен понимать важность этого проекта и не поддаваться на уловки и политические спекуляции отдельных деструктивных сил. Мы не должны идти на поводу у тех, кто готов пойти на подрыв деятельности государственных компаний в угоду личным интересам.