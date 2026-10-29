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Вместе больше: Umai Retail представляет новую программу лояльности «Бирге+»

11:05, 29 октября 2026, Бишкек - 24.kg
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Каждый день у каждого из нас есть повод для приятных покупок, от любимых продуктов к ужину до маленьких радостей для себя и близких.

Umai Retail объявляет о запуске «Бирге+» — единой программы лояльности магазинов: Globus, SPAR, «Достор» и «Народный», чтобы у покупателей по всему Кыргызстану было еще больше возможностей для выгодных покупок.

Впереди новые преимущества от «Бирге+».

Но сначала важно воспользоваться бонусами, которые вы уже накопили в действующих приложениях сетей: их необходимо потратить до 9 ноября 2026. В новую программу лояльности накопленные бонусы не перенесутся, а текущие приложения сетей перестанут работать 10 ноября 2026.

Мы хотим, чтобы вы успели использовать накопленную выгоду, поэтому заранее обращаем ваше внимание на эти изменения. Проверьте свой бонусный баланс и воспользуйтесь бонусами при ближайших покупках по правилам действующей программы. Пусть они станут приятным дополнением к покупкам для дома, семейному ужину или небольшому подарку для себя.

Чтобы накопленная выгода осталась с вами, достаточно нескольких простых шагов.

  • Проверьте баланс в действующих приложениях сетей магазинов: Globus, SPAR, «Достор» и «Народный».
  • Потратьте бонусы до 9 ноября, они не перенесутся в новое приложение «Бирге+»! Текущие приложения сетей перестанут работать в ночь с 9 на 10 ноября.
  • Сканируйте QR и уже сегодня устанавливайте приложение «Бирге+». Оно будет доступно к использованию на кассах магазинов с 10 ноября 2026.

«Бирге+» — вместе больше!

Любимые магазины становятся еще ближе благодаря новой, общей программе лояльности. Совершайте покупки в сетях: Globus, SPAR, «Достор» и «Народный» там, где вам удобно, и пользуйтесь общими преимуществами «Бирге+»: получайте бонусы, персональные предложения и специальные цены, участвуйте в акциях, розыгрышах призов и открывайте новые возможности для выгодных покупок.

Больше плюсов, бонусов, акций, скидок и выгоды. Больше для себя, для семьи и для всех.

Спасибо, что выбираете наши магазины и доверяете нам часть своей повседневной жизни. «Бирге+» — потому что вместе всегда больше.

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