В Новом Орлеане танкер врезался в круизный лайнер и перевернул его. На борту пассажирского судна находились 180 человек, включая 129 пассажиров. Всех их удалось спасти, сообщает DW.

В больницы были доставлены 32 человека, однако тяжелых травм никто не получил.

Отмечается, что 160-метровый танкер Atlantic Asphalt, перевозящий асфальт и битум, врезался в 90-метровый лайнер American Heritage, завершивший восьмидневный круиз по реке Миссисипи. Через несколько минут после столкновения судно, принадлежащее судоходной компании American Cruise Lines, начало крениться, а затем опрокинулось на бок и перевернулось.

По предварительным данным, танкер перед столкновением потерял управление, по какой причине — пока не известно. Ведется расследование.