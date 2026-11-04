В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

В Иране по меньшей мере четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Четыре танкера-нарушителя, попытавшиеся пройти через запретную зону к югу от Ормузского пролива, подорвались на морских минах и были уничтожены, в настоящее время они охвачены пламенем. Еще два судна-нарушителя были перехвачены и остановлены», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Военно-морских сил КСИР указывает, что «на трех танкерах-нарушителях, следовавших по запрещенному маршруту в Ормузском проливе, произошли взрывы, повлекшие за собой сильные пожары».