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24.kg

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

16:44, 08 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на пресс-службу Военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции.
«Два судна, перевозивших нефть, намеревались пройти по запрещенному маршруту в Ормузском проливе. После столкновения с минами оба судна загорелись», — говорится в сообщении.

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В свою очередь, Национальная гвардия Объединенных Арабских Эмиратов заявила о спасении 22 человек с загоревшегося грузового судна в Оманском заливе. Об этом информирует Al Jazeera.

Указано, что несколько часов назад Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о происшествии с участием балкера и военных сил в данном регионе. Согласно уведомлению, инцидент произошел примерно в 18 морских милях к востоку от эмиратского города Хорфаккан.

Ранее сообщалось, что в Иране по меньшей мере четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива.

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