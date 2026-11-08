В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на пресс-службу Военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции.

«Два судна, перевозивших нефть, намеревались пройти по запрещенному маршруту в Ормузском проливе. После столкновения с минами оба судна загорелись», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Национальная гвардия Объединенных Арабских Эмиратов заявила о спасении 22 человек с загоревшегося грузового судна в Оманском заливе. Об этом информирует Al Jazeera.

Указано, что несколько часов назад Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о происшествии с участием балкера и военных сил в данном регионе. Согласно уведомлению, инцидент произошел примерно в 18 морских милях к востоку от эмиратского города Хорфаккан.

Ранее сообщалось, что в Иране по меньшей мере четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива.