СК Icon получила красную книгу на землю под ЖК Malina

Строительная компания Icon официально оформила государственный акт о праве частной собственности — красную книгу на земельный участок под жилым комплексом Malina. Это важный этап для девелоперского рынка Кыргызстана и дополнительная гарантия юридической безопасности для владельцев квартир.

Что такое красная книга и почему это важно?

Красная книга — это государственный акт, подтверждающий право частной собственности на земельный участок. Для покупателя квартиры это означает, что земля под жилым домом юридически закреплена, а статус участка становится прозрачным и понятным.

Для жителей ЖК Malina оформление документа дает:

— подтверждение прав на землю под домом;

— большую юридическую защиту при владении недвижимостью;

— уверенность в долгосрочной перспективе комплекса;

— снижение рисков, связанных с земельными вопросами.

В честь события Icon провела праздник во дворе ЖК Malina, чтобы разделить этот момент с жителями комплекса.

Тема торжества была крайне важна для каждого жильца, ведь получение красной книги означает 100-процентную уверенность в будущем своего дома. Именно поэтому атмосфера во дворе царила невероятно теплая и воодушевленная.

Слова, идущие от сердца

Официальная часть праздника получилась очень душевной. Перед гостями выступил директор по продажам Icon Айдар Шамиев. Он лично поздравил жителей с этим знаменательным этапом, поблагодарил их за оказанное доверие и еще раз подчеркнул: для компании безопасность и спокойствие клиентов всегда стоят на первом месте.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Директор по продажам Icon Айдар Шамиев поздравил жителей ЖК Malina

К теплым поздравлениям присоединилась и амбассадор компании Мээрим Таабалдиева. Она отметила уникальную ауру добрососедства и уюта, которая уже успела сформироваться в комплексе.

Особо трогательным моментом стало участие самих жителей. По доброй кыргызской традиции несколько резидентов комплекса произнесли искренние слова благодарности и дали свои бата (благословения). Они пожелали компании Icon новых высот и успешных проектов, а своим соседям — долгих и счастливых лет жизни в новых стенах.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/3 Уникальная аура добрососедства и уюта уже успела сформироваться в жилом комплексе

Больше, чем просто застройщик

Праздник в ЖК Malina был полон детского смеха, искренних улыбок и вкусных угощений. Гости расходились невероятно довольными, унося с собой чувство гордости за свой выбор.

Это мероприятие наглядно показало, что Icon возводит жилые комплексы и решает сложнейшие юридические задачи. Компания создает настоящие комьюнити, где каждый житель чувствует себя частью большой и дружной семьи, а застройщик в очередной раз делом доказывает свое главное правило: «Обещали — выполнили».

Узнайте больше о проектах строительной компании Icon

Termeli — уникальный жилой квартал бизнес-класса от роттердамского бюро DROM. Комплекс (5, 9 и 14 этажей) спроектирован по принципу барселонской «манзаны» с закрытой от машин зеленой долиной-двором. Изюминка проекта — соседский павильон в форме юрты с мини-футбольным полем на крыше.

Mansara — мультифункциональный комплекс бизнес-класса (5, 9 и 15 этажей) с уникальной архитектурой от европейского архитектура Рикардо Марини. Реализует концепцию «15-минутного города» и принцип «сухих ног»: жилые дома, бизнес-центр, коворкинг, премиальный фитнес с бассейном и SPA объединены общим стилобатом с приватным двором-парком на крыше.

Leven Park — стильный квартал по концепции «Открытого города». Низкая плотность застройки на 3,66 гектара, приватные «дворы без машин» с прогулочными зонами. Включает дома от 4 до 12 этажей: квартиры с террасами, урбан — виллы, пентхаусы и другое. Идеальный баланс европейской урбанистики и природы (возле АУЦА и «Маариф»).

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