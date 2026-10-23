USD87.45EUR97.86RUB1.08
24.kg

СК Icon получила красную книгу на землю под ЖК Malina

17:50, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Строительная компания Icon официально оформила государственный акт о праве частной собственности — красную книгу на земельный участок под жилым комплексом Malina. Это важный этап для девелоперского рынка Кыргызстана и дополнительная гарантия юридической безопасности для владельцев квартир.

Что такое красная книга и почему это важно?

Красная книга — это государственный акт, подтверждающий право частной собственности на земельный участок. Для покупателя квартиры это означает, что земля под жилым домом юридически закреплена, а статус участка становится прозрачным и понятным.

Для жителей ЖК Malina оформление документа дает:

— подтверждение прав на землю под домом;

— большую юридическую защиту при владении недвижимостью;

— уверенность в долгосрочной перспективе комплекса;

— снижение рисков, связанных с земельными вопросами.

В честь события Icon провела праздник во дворе ЖК Malina, чтобы разделить этот момент с жителями комплекса.

94048.jpg

Тема торжества была крайне важна для каждого жильца, ведь получение красной книги означает 100-процентную уверенность в будущем своего дома. Именно поэтому атмосфера во дворе царила невероятно теплая и воодушевленная.

Слова, идущие от сердца

Официальная часть праздника получилась очень душевной. Перед гостями выступил директор по продажам Icon Айдар Шамиев. Он лично поздравил жителей с этим знаменательным этапом, поблагодарил их за оказанное доверие и еще раз подчеркнул: для компании безопасность и спокойствие клиентов всегда стоят на первом месте.

К теплым поздравлениям присоединилась и амбассадор компании Мээрим Таабалдиева. Она отметила уникальную ауру добрососедства и уюта, которая уже успела сформироваться в комплексе.

Особо трогательным моментом стало участие самих жителей. По доброй кыргызской традиции несколько резидентов комплекса произнесли искренние слова благодарности и дали свои бата (благословения). Они пожелали компании Icon новых высот и успешных проектов, а своим соседям — долгих и счастливых лет жизни в новых стенах.

Больше, чем просто застройщик

Праздник в ЖК Malina был полон детского смеха, искренних улыбок и вкусных угощений. Гости расходились невероятно довольными, унося с собой чувство гордости за свой выбор.

Это мероприятие наглядно показало, что Icon возводит жилые комплексы и решает сложнейшие юридические задачи. Компания создает настоящие комьюнити, где каждый житель чувствует себя частью большой и дружной семьи, а застройщик в очередной раз делом доказывает свое главное правило: «Обещали — выполнили».

94049.jpg

Узнайте больше о проектах строительной компании Icon

Termeli — уникальный жилой квартал бизнес-класса от роттердамского бюро DROM. Комплекс (5, 9 и 14 этажей) спроектирован по принципу барселонской «манзаны» с закрытой от машин зеленой долиной-двором. Изюминка проекта — соседский павильон в форме юрты с мини-футбольным полем на крыше.

Mansara — мультифункциональный комплекс бизнес-класса (5, 9 и 15 этажей) с уникальной архитектурой от европейского архитектура Рикардо Марини. Реализует концепцию «15-минутного города» и принцип «сухих ног»: жилые дома, бизнес-центр, коворкинг, премиальный фитнес с бассейном и SPA объединены общим стилобатом с приватным двором-парком на крыше.

Leven Park— стильный квартал по концепции «Открытого города». Низкая плотность застройки на 3,66 гектара, приватные «дворы без машин» с прогулочными зонами. Включает дома от 4 до 12 этажей: квартиры с террасами, урбан — виллы, пентхаусы и другое. Идеальный баланс европейской урбанистики и природы (возле АУЦА и «Маариф»).

Подберите недвижимость с безупречной юридической защитой:

  • отдел продаж: +996 508 77 11 77, +996 558 77 11 77;

  • официальный сайт:  icon.kg

  • социальные сети: @icon.gc

Материалы по теме

Садыр Жапаров разъяснил ситуацию по обманутым дольщикам «Дөөлөт курулуш»

Садыр Жапаров: Еще пять-шесть лет, и жилищный вопрос в стране будет решен

Выкуп земли: 15 стройкомпаний в Бишкеке выплатили 327 миллионов сомов

Роботы будут оперировать кыргызстанцев. Джумабеков рассказал о новой больнице

Угроза безопасности. В Бишкеке стройфирме дали три дня на устранение неполадок

При строительстве спортзала в Баткенской области выявили нарушения

Почти миллион квадратов: как частное строительство в Кыргызстане ожило к осени

В Манасе остановили стройку дома из-за отсутствия разрешительных документов

Минстрой: За два года в Кыргызстане не допускалось незаконное строительство

В Кыргызстане треть строительных норм осталась с советских времен

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 

В Бишкеке водитель Lexus насмерть сбил подростка на мотоскутере

 

В Шереметьево объявили воздушную тревогу и эвакуировали пассажиров

 

Алкоголь варили прямо в домах. ГНС выявила подпольные производства

 

Депутата БГК задержали по подозрению в мошенничестве. Он под домашним арестом

 

Общество

Штормовое предупреждение. В Чуйской области ожидаются заморозки до - 5

 

Акын Аскат Жетиген объявил о намерении заняться политикой

 

Маньяки против Декстера и памяти Меттью Перри: новые сериалы следующей недели

 

Юношеская сборная Кыргызстана впервые выступит на чемпионате мира FIFA

 

В Бишкеке очистили участок Восточного БЧК от мусора и камыша

 

В Бишкеке готовят иммерсивный спектакль для детей по экологической сказке

 

Атака на Иран

Эскалация. США тайно эвакуировали дипломатов из ряда стран Ближнего Востока

 

Туристам на заметку: в ОАЭ вынужденно закрывают пляжи из-за разлива нефти

 

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Экономика

Продуктовая корзина Бишкека на 24 октября. Подорожали только молоко и помидоры

 

Минфин Кыргызстана получит новые полномочия по контролю за бюджетом

 

Проект решения об индустриальном парке в Чуйской области вынесен на обсуждение

 

Кыргызстан занял пятое место в мире по прогнозируемому росту экономики

 

«Кум-Шагыл» оставили под государственным управлением до 2027 года

 

Новые правила для банков. Что изменится для владельцев карт и заемщиков

 

Власть

В Кербене построят больницу на 100 мест

 

Трое представителей МИД получили ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника

 

В развитие Аксы за пять лет вложили более 4,3 миллиарда сомов

 

Депутат Айбек Алтынбеков ответил на обвинения в захвате земли в Базар-Коргоне

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Кадровые изменения в Кыргызстане: назначения в мэрии Бишкека и Минстрое

 

Ситуация вокруг Украины

Киев готов к миру и остановке войны по нынешней линии фронта - Зеленский

 

Трамп думал ввести 200 процентов пошлин для Украины и РФ, если не договорятся

 

Гуманитарная акция. Москва и Киев договорились о прекращении огня в Алешках

 

The Telegraph назвал кандидатов на участие в переговорах с Путиным от Европы

 

Дизельная сделка. Первый танкер с российским топливом отправился в США

 

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18