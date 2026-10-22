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Обучающий лимит 500 сомов от Simbank: что это и как им правильно пользоваться

15:03, 22 октября 2026, Бишкек - 24.kg
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Если в Simbank вам доступен обучающий кредитный лимит 500 сомов, важно знать: это не бонус и не подарок от банка. Это кредитные деньги — если вы ими воспользуетесь, их нужно будет вернуть.

Обучающий лимит специально небольшой. С ним можно разобраться, как работает кредитная карта, научиться вовремя погашать задолженность и начать формировать хорошую кредитную историю.

Зачем нужен обучающий лимит

Кредитная история показывает, как вы пользуетесь кредитами и возвращаете долги. В будущем она может учитываться банками при принятии решения о выдаче кредита и его сумме.

Обучающий лимит позволяет начать с небольшой суммы — 500 сомов.

Все работает как с обычным кредитным лимитом: потратили кредитные деньги → появилась задолженность → вернули ее вовремя → продолжаете пользоваться лимитом.

Если соблюдать сроки платежей и не допускать просрочек, это помогает формировать положительную кредитную историю.

Как понять, что вы потратили кредитные деньги

На карте Simbank могут одновременно находиться ваши собственные деньги и деньги кредитного лимита.

Например, на карте есть 200 сомов ваших денег и доступен кредитный лимит 500 сомов. Если вы оплатите покупку на 400 сомов, собственных денег не хватит и часть суммы будет потрачена из кредитного лимита.

После использования кредитных денег в приложении Simbank появится задолженность. Там же можно посмотреть сумму долга и срок, до которого ее нужно погасить.

Как пользоваться лимитом и не платить проценты

По кредитному лимиту действует льготный период до 62 дней. Если полностью вернуть потраченные кредитные деньги в установленный срок, проценты платить не придется.

Например, 1 мая вы потратили 500 сомов из кредитного лимита. Если вернуть всю сумму до 30 июня, проценты не начислятся.

Дату погашения всегда можно проверить в приложении Simbank.

Самый простой способ пользоваться обучающим лимитом без переплаты: потратили кредитные деньги — проверьте задолженность в приложении и полностью погасите ее до указанной даты.

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А если не получилось вернуть всю сумму вовремя?

Тогда нужно внести хотя бы минимальный платеж — 5 процентов от задолженности, но не менее 300 сомов.

Если задолженность не погашена полностью до конца льготного периода, на нее начисляются проценты — 2,24 процента в месяц или 26,88 процента годовых. Они рассчитываются за весь период использования кредитных денег с момента покупки.

Чтобы снова пользоваться льготным периодом, нужно полностью погасить задолженность вместе с начисленными процентами.

Почему важно не пропускать минимальный платеж

Если не внести минимальный платеж вовремя, появится просрочка. Она может негативно повлиять на вашу кредитную историю.

Кроме того, на сумму просрочки начисляется пеня — 26,88 процента годовых.

Поэтому даже если сейчас не получается погасить весь долг, обязательно внесите минимальный платеж в срок.

Главное про обучающий лимит

500 сомов — это не бонус, а кредитные деньги, которые нужно вернуть.

Но бояться обучающего лимита не нужно. Если пользоваться им правильно, он поможет разобраться, как работает кредитная карта, и начать формировать хорошую кредитную историю.

Все довольно просто: пользуйтесь кредитными деньгами только тогда, когда сможете их вернуть, следите за задолженностью в приложении и старайтесь полностью погашать ее в льготный период. Так вы не будете платить проценты и сможете использовать кредитный лимит себе на пользу.

Приложение Simbank можно скачать в App Store и Google Play.

Мобильный банковский сервис Simbank от ОАО «Дос-Кредобанк». Лицензия НБ КР № 37.

НПС — 26,88 процента годовых, ЭПС — 30,44 процента.

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