Мультидисциплинарное персонализированное лечение рака молочной железы в Стамбуле
Центр, специализирующийся исключительно на лечении рака молочной железы
Рак молочной железы остается самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Однако благодаря развитию медицины его все чаще выявляют на ранних стадиях и успешно лечат, подбирая терапию индивидуально.
В Acıbadem пациентку сопровождают на всех этапах — от первичной диагностики до завершения лечения и последующего наблюдения. Все специалисты работают в рамках единой мультидисциплинарной системы.
Тактика лечения
Тактика определяется с учетом стадии, биологических особенностей опухоли и характеристик пациентки. Основные методы:
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хирургическое вмешательство;
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лучевая терапия;
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системная терапия (химио-, гормональная, таргетная и иммунотерапия).
Рак молочной железы излечим: при раннем выявлении полного излечения можно добиться одной лишь операцией. Но если болезнь имеет системный характер, для достижения стойкого результата и снижения риска рецидива применяют комплексное лечение.
Органосохраняющие операции. Когда это возможно, предпочтение отдается органосохраняющим операциям в сочетании с онкопластическими методиками. При этом удаляется только опухоль, а большая часть молочной железы сохраняется. В сочетании с лучевой терапией это обеспечивает показатели выживаемости, сопоставимые с мастэктомией, и сохраняет качество жизни.
Что отличает ведущий центр?
Более 25 лет подход Acıbadem определяют ключевые принципы:
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мультидисциплинарный подход и индивидуальное планирование;
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передовые технологии (визуализация, малоинвазивная биопсия, биопсия сторожевого узла);
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опыт специалистов и постоянное внедрение инноваций.
Роль мультидисциплинарного консилиума
Онкологический консилиум — это совместное обсуждение случая специалистами разных профилей. В Acıbadem в него входят хирурги-маммологи, медицинские и радиационные онкологи, радиологи, патологи и пластические хирурги.
Детальная оценка исследований позволяет сформировать точный план лечения, повысить качество клинических решений и снизить риск рецидива.
Адрес и телефоны для записи и справок: городе Бишкек, улица Сагынбая Манасчи, 101.
+996 312 624 588
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