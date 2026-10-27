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Мультидисциплинарное персонализированное лечение рака молочной железы в Стамбуле

15:13, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Центр, специализирующийся исключительно на лечении рака молочной железы

Рак молочной железы остается самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Однако благодаря развитию медицины его все чаще выявляют на ранних стадиях и успешно лечат, подбирая терапию индивидуально.

В Acıbadem пациентку сопровождают на всех этапах — от первичной диагностики до завершения лечения и последующего наблюдения. Все специалисты работают в рамках единой мультидисциплинарной системы.

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Тактика лечения

Тактика определяется с учетом стадии, биологических особенностей опухоли и характеристик пациентки. Основные методы:

  • хирургическое вмешательство;

  • лучевая терапия;

  • системная терапия (химио-, гормональная, таргетная и иммунотерапия).

Рак молочной железы излечим: при раннем выявлении полного излечения можно добиться одной лишь операцией. Но если болезнь имеет системный характер, для достижения стойкого результата и снижения риска рецидива применяют комплексное лечение.

Органосохраняющие операции. Когда это возможно, предпочтение отдается органосохраняющим операциям в сочетании с онкопластическими методиками. При этом удаляется только опухоль, а большая часть молочной железы сохраняется. В сочетании с лучевой терапией это обеспечивает показатели выживаемости, сопоставимые с мастэктомией, и сохраняет качество жизни.

Что отличает ведущий центр?

Более 25 лет подход Acıbadem определяют ключевые принципы:

  • мультидисциплинарный подход и индивидуальное планирование;

  • передовые технологии (визуализация, малоинвазивная биопсия, биопсия сторожевого узла);

  • опыт специалистов и постоянное внедрение инноваций.

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Роль мультидисциплинарного консилиума

Онкологический консилиум — это совместное обсуждение случая специалистами разных профилей. В Acıbadem в него входят хирурги-маммологи, медицинские и радиационные онкологи, радиологи, патологи и пластические хирурги.

Детальная оценка исследований позволяет сформировать точный план лечения, повысить качество клинических решений и снизить риск рецидива.

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Адрес и телефоны для записи и справок: городе Бишкек, улица Сагынбая Манасчи, 101. 

+996 312 624 588 

+996 702 000 252  

Kyrgyzstan@acibadem.com

 

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