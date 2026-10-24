Кыргызстан и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в сфере маркетинга

24 октября 2026 года в Пекине, в рамках 33-го Китайского международного рекламного фестиваля, состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Кыргызской маркетинговой ассоциацией (КМА) и Китайской рекламной ассоциацией (CAA).

От кыргызской стороны документ подписала председатель Кыргызской маркетинговой ассоциации Айдай Мокушева.

В состав кыргызстанской делегации также вошли члены Координационного совета Ассоциации Рузали Токмергенова, Нурай Бакасова, Бурулай Бектур кызы и Наиль Хайбулин.

Меморандум направлен на укрепление профессиональных и деловых связей между Кыргызстаном и Китаем, развитие маркетинговой и рекламной индустрии, а также расширение международного сотрудничества.

Соглашение предусматривает обмен профессиональным опытом и отраслевой информацией, содействие развитию торговли и инвестиций в сфере рекламных услуг, организацию деловых визитов и проведение совместных конференций, форумов, семинаров и выставок.

«Для нас это важный шаг к интеграции кыргызстанского маркетингового сообщества в международную профессиональную среду. Китай является одним из ведущих рынков цифрового маркетинга и рекламных технологий. Мы заинтересованы в том, чтобы кыргызстанские специалисты и компании получали доступ к передовому опыту, новым партнерствам и международным возможностям. При этом наша задача — не только перенимать лучшие практики, но и продвигать кыргызстанскую экспертизу за пределами страны», — отметила Айдай Мокушева.

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Подписание меморандума стало очередным этапом развития международных связей Кыргызской маркетинговой ассоциации и расширения ее сотрудничества с зарубежными профессиональными объединениями.

Новое партнерство создает основу для реализации совместных инициатив, повышения профессиональных компетенций кыргызстанских маркетологов и укрепления позиций отечественной маркетинговой индустрии на международном уровне.