Отрегулировать полив в парке «Молодежный» просят бишкекчане

Бишкекчане просят отрегулировать систему полива в нижней части парка «Молодежный». Читатели прислали фотографии.
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По их словам, верхнюю часть зеленого массива (примыкающую к проспекту Жибек Жолу) обновили и с шумом открыли, а другая сохнет или заливается так, что невозможно пройти.
«В парк заезжают машины, из-за чего вокруг водоема стоит пыль, сухотравие возле пруда сжигается. В общем, парк заброшен», — написали они.
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