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Агент 024

Жители Бишкека жалуются на салон красоты

В многоэтажном доме № 48 по улице Турусбекова жильцам мешает парикмахерская. Об этом они сообщили ИА «24.kg». 

Владельцы салона красоты, по словам жителей, мусорят, не отремонтировали тротуар, освещение, а канализация постоянно забивается из-за работы салона. Жильцы уверяют, что неоднократно обращались к владельцам парикмахерской с просьбой прибрать на прилегающей территории, но все бесполезно.

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