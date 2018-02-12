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Агент 024

Дорога в никуда. Из-за чьей-то недоделки водители «улетают в БЧК»

Из-за отсутствия знаков на улице Школьной водители не замечают поворот и «улетают в БЧК». Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«В 2017-м сделали улицу Школьную (от Жибек Жолу до БЧК). Претензий к качеству нет. Но там отсутствует дорожный знак, который бы предупреждал, что дорога резко кончается, а дальше обрыв. С 20 января по 10 февраля я был свидетелем трех случаев, когда из БЧК вытаскивали автомобили», — написал читатель.

«Хотя бы знак предупреждающий поставили, не говоря о бетонных отбойниках со светоотражающей разметкой. Незнакомые с этой местностью водители будут постоянно туда улетать», — отметил бишкекчанин.

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