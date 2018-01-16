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Пассажиры отмененных рейсов вынуждены спать в аэропорту «Манас»

Пассажиры отмененных рейсов вынуждены спать в аэропорту «Манас». Об этом написала в социальной сети Facebook Nurkan Koichumanova.

Пользователь опубликовала фото из комнаты матери и ребенка, где на полу спят как дети, так и взрослые. «Никаких условий не создано для детей. В комнате очень холодно, нет возможности выпить даже воды. Чай стоит 60-100 сомов. Здесь же лежит бабушка после операции», — написала она.

В ОАО «Международный аэропорт «Манас» ИА «24.kg» сообщили, что в комнате матери и ребенка не могут находиться мужчины, если они не являются сопровождающими детей. Авиакомпании должны были предоставить пассажирам питание и номера в гостинице. В настоящее время устанавливают, пассажиры какого рейса остались в аэропорту.

Напомним, из-за тумана закрыт аэропорт в Оше. Внутренние рейсы переносят, а международные отправляют на запасной аэродром в Бишкек.
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