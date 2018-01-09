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Агент 024

В кабинете начальника отдела РОВД спят пьяные мужчины. Началась проверка видео

УВД Ошской области проводит проверку по видео, где в нетрезвом состоянии запечатлен якобы начальник отдела статистики РОВД Ноокатского района. Об этом ИА «24.kg» сообщили в областном УВД.

Отметим, в социальной сети Facebook адвокат Искен Афиджанов выложил видео, где в кабинете начальника отдела статистики Расулбека Ташова спят двое мужчин. На столе рядом со спящими лежат бутылки из-под водки и сока.

«В настоящий момент по данному факту в РОВД Ноокатского района проводится проверка. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — пояснили в УВД Ошской области.
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