После эксперимента «Зеленстроя» в центре Бишкека гибнут клены

В центре Бишкека после того, как начали проводить эксперимент с какими-то мешками, гибнут клены. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, несколько лет назад за памятником Курманджан датке высадили саженцы клена, которые, на удивление, хорошо принялись и значительно подросли.

«А теперь они гибнут. Мэрия начала какой-то эксперимент, упаковала деревья в мешки, рассказала, как будет хорошо, но ничего хорошего. Клены погибают. Здесь все время туда-сюда ходят рабочие «Зеленхоза», неужели они не видят, что загубили? Зачем такие эксперименты, которые уничтожают и без того малочисленную растительность в жарком городе?» — написал житель столицы.

Напомним, ранее муниципальное предприятие «Бишкекзеленстрой» проинформировало, что внедряет новую технологию ухода за зелеными насаждениями — специальные мешки для полива с медленным высвобождением воды.

«Результаты показали, что подача воды в таком режиме обеспечивает капельный полив и позволяет поддерживать необходимый уровень влаги в течение трех дней. Это новшество способно значительно упростить уход за зелеными насаждениями в условиях ограниченного доступа к отдаленным участкам, так как полив можно осуществлять раз в три дня», — отмечали в МП.

В свою очередь в муниципалитете говорили, что среди преимуществ новой технологии — капельный полив без участия человека, экономия ресурсов, повышение приживаемости саженцев и удобство эксплуатации на удаленных участках.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.