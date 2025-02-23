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Ущелье Кожокелен и зимний Чункурчак. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня у нас короткое путешествие — заглянем в пригород Бишкека, потом на Иссык-Куль и на юг республики.

Сначала отправимся в одно из излюбленных мест столичных жителей — ущелье Чункурчак. Там, кстати, расположена горнолыжная база. Отдыхала и фотографировала Надежда Хабичевская.

Отправляемся в лето и на Иссык-Куль. Правда, многим уже хочется тепла и на озеро. Фотографии в прошлом году сделал Исмаил Озгорушев.

Теперь отправляемся в ущелье Кожокелен, которое находится примерно в сотне километров от Оша. Там побывал один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, работы наших авторов не оставят вас равнодушными, вы захотите присоединиться к ним. Сделать это просто.

Читайте по теме
Зимний Бишкек и долина Кожокелен. Фото читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/320277/
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