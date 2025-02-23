Ущелье Кожокелен и зимний Чункурчак. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня у нас короткое путешествие — заглянем в пригород Бишкека, потом на Иссык-Куль и на юг республики.

Сначала отправимся в одно из излюбленных мест столичных жителей — ущелье Чункурчак. Там, кстати, расположена горнолыжная база. Отдыхала и фотографировала Надежда Хабичевская.

















Отправляемся в лето и на Иссык-Куль. Правда, многим уже хочется тепла и на озеро. Фотографии в прошлом году сделал Исмаил Озгорушев.





Теперь отправляемся в ущелье Кожокелен, которое находится примерно в сотне километров от Оша. Там побывал один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).











Надеемся, работы наших авторов не оставят вас равнодушными, вы захотите присоединиться к ним. Сделать это просто.

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