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Агент 024

В частных автобусах Isuzu поставили валидаторы, но они не работают

В частных автобусах Isuzu появились аппараты для безналичной оплаты, но они не работают. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Она отметила, что речь идет о маршруте № 31, который ранее обслуживало Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, а потом его передали частной компании.

«Ждать теперь приходится дольше, чем большие автобусы, минут 30-40 минимум. Безналичную оплату они не принимают, только наличку. У них во всех автобусах вроде как и место для установки терминала подготовили, и даже в некоторых стоит какое-то оборудование. Но водитель отвечает, что оплата принимается только наличная, говорит, что пока еще не установили валидатор. Значит, там тоже будет безналичная оплата?» — интересуется она.

В мэрии ответили 24.kg, что ведутся переговоры с предприятием «Эко пассажирские перевозки» по установке валидаторов в автобусах.

«Также ведутся работы по интеграции с «Тулпар», чтобы пассажиры могли пользоваться проездными картами в автобусах марки Isuzu. По результатам сообщим позже», — отметили в муниципалитете.

Напомним, что 30 января повысился тариф на проезд в общественном транспорте. При безналичной оплате стоимость в муниципальном транспорте составляет 17 сомов, при наличной — 20. В микроавтобусах и частных автобусах — 20 сомов.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/287610/
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