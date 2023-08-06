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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Нарушители, чтобы поставить свою машину, едут по тротуару

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На проспекте Айтматова водитель, чтобы припарковать свое авто, проехал несколько метров по тротуару. «Таких нарушителей ПДД надо сразу штрафовать», — отметил очевидец.

Вот так оставил машину в парке «Ынтымак» очередной «чудак». Пройти с коляской стало невозможно.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова пришлось нарушить ПДД, чтобы проехать припаркованный бус. «И так тут проехать всегда сложно из-за стоящих машин. Свое авто оставил, а на других плевать хотел. Закрыл своим автобусом полосу для проезда», — написал автор видео.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/271594/
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