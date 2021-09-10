Стройкомпания превратила тротуар в столичном «Городке строителей» в парковку

Строительная компания превратила тротуар в «Городке строителей» в парковку. Об этом в Facebook сообщила местная жительница Татьяна Орлова.

По ее словам, с другой стороны улицы тротуара вообще нет.

«Думаю, вопрос, где будут проходить люди, проезжать коляски и дети на велосипедах, отпадает сам собой. Они отныне должны парить», — написала Татьяна Орлова.

Она добавила, что именно на этом повороте часто происходят аварийные ситуации, и просит мэрию разобраться в вопросе.

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