Водители троллейбусов в Бишкеке нарушают ПДД. Горожане возмущены

Водители троллейбусов и автобусов в Бишкеке грубо нарушают Правила дорожного движения. Об этом в соцсетях сообщают горожане.

По их словам, многие водители общественного транспорта игнорируют ПДД даже на перекрестках с камерами «Безопасного города».

«Проблема аварийности с участием пассажирского транспорта всегда актуальна. Часто стал видеть в городе, что водители троллейбусов и автобусов грубо нарушают правила и ставят под угрозу жизни пассажиров и других участников движения. Почему они так пренебрегают своими жизнями и жизнями пассажиров?» — задается вопросом житель Бишкека.