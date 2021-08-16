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Агент 024

Водители троллейбусов в Бишкеке нарушают ПДД. Горожане возмущены

Водители троллейбусов и автобусов в Бишкеке грубо нарушают Правила дорожного движения. Об этом в соцсетях сообщают горожане.

По их словам, многие водители общественного транспорта игнорируют ПДД даже на перекрестках с камерами «Безопасного города».

«Проблема аварийности с участием пассажирского транспорта всегда актуальна. Часто стал видеть в городе, что водители троллейбусов и автобусов грубо нарушают правила и ставят под угрозу жизни пассажиров и других участников движения. Почему они так пренебрегают своими жизнями и жизнями пассажиров?» — задается вопросом житель Бишкека.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/204063/
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