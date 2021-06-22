Альплагерь природного парка «Ала-Арча» начали застраивать

В альплагере природного парка «Ала-Арча» сносят деревья для строительства объектов общественного питания и проезда. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Природа кончается. Здесь было одно из немногих нетронутых мест. Возводят кафе, туалеты, дороги строят. Кому-то это выгодно просто. Неудивительно, что с экологией у нас с каждым годом только хуже», — написал он.

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