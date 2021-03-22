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Агент 024

Может, нам жить в автопарке? Водитель троллейбуса обратился к руководству

Водители троллейбусов в Бишкеке жалуются на то, что им приходится находиться в автопарке допоздна. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, ежедневно водителей не отпускают домой, пока они не приведут в порядок свои транспортные средства.

«Начальство, вы говорите, чтобы мы уходили домой только после того, как помоем наши машины. Но на часах уже больше 21.00. Сегодня воскресенье, рейсов мало. Посмотрите на эту пробку к автомойке. Когда мы должны уходить домой? В 5.00? Огромная очередь из троллейбусов, от полигона до самой мойки. Может, нам бросить свои семьи и жить в автопарке? Мойщики вообще не работают, пока им не дашь денег. Откройте тогда нам тут квартиры, будем жить здесь. В будние дни творится вообще ужас», — написал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/187218/
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