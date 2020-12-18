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Агент 024

Жители улицы Береговой в Бишкеке просят установить фонари

Улицу Береговую от бульвара Молодой Гвардии до улицы Ленской просят осветить ее жители. Об этом 24.kg сообщил бишкекчанин.

«Очень отрадно было прочитать, что устанавливается на улицах города освещение, где его никогда не было. Бишкексвет молодцы! Но кто может решить вопрос освещения нашей улицы?» — написал он.

По словам читателя, на участке длиной 1,8 километра нет ни одного фонаря.

«Машин здесь проходит сотни в день, причем в ночное время поток большой. Нет тротуаров, люди, дети вынуждены идти по проезжей части с фонариками. В снег и слякоть пешеходов вообще не видно», — пожаловался он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/177085/
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