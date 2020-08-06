Нарушивший в Бишкеке ПДД водитель троллейбуса оштрафован

Нарушивший накануне Правила дорожного движения водитель троллейбуса маршрута № 17 оштрафован. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В протоколе о нарушении указано, что находившийся за рулем К.С. создал помеху другим участникам движения, за что и наказан.

По данным пресс-службы, с ним проведена разъяснительная беседа по соблюдению ПДД.

Напомним, ранее читатель прислал видео, где на улице Юнусалиева водитель троллейбуса вынудил легковушку выехать на двойную сплошную полосу.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.