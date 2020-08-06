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Агент 024

Нарушивший в Бишкеке ПДД водитель троллейбуса оштрафован

Нарушивший накануне Правила дорожного движения водитель троллейбуса маршрута № 17 оштрафован. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В протоколе о нарушении указано, что находившийся за рулем К.С. создал помеху другим участникам движения, за что и наказан.

По данным пресс-службы, с ним проведена разъяснительная беседа по соблюдению ПДД.

Напомним, ранее читатель прислал видео, где на улице Юнусалиева водитель троллейбуса вынудил легковушку выехать на двойную сплошную полосу.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/161769/
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