Архитектор Кутманалы Карабаев готов бесплатно разработать проект больницы

«Я как архитектор могу помочь своим опытом по проектированию больничной технологии и организовать строительство», — заявил на своей странице кыргызстанец Кутманалы Карабаев.

Он отметил, что работает архитектором, и у него есть свой небольшой проектный офис в Бишкеке. В сложное для страны время архитектор тоже хочет помочь республике, но у него нет для этого материальных возможностей.

«Поэтому, обсудив с единомышленниками, подумали, возможно, интеллектуальный опыт нужен больше, чем деньги? С удовольствием возьмусь за дело, если город, государство собираются строить больницу и если мой опыт и знания помогут это реализовать в кратчайшие сроки. Работаю, разумеется, бесплатно», — подчеркнул Кутманалы Карабаев.

При этом он рассказал, что за почти 40 лет работы архитектором, ему не раз приходилось проектировать и реализовать под ключ больничные проекты. Самый большой из них — Тюменская областная больница интенсивного лечения (ОБИЛ) в городе Тюмени, РФ. Стоимость проекта составила $83 миллиона 845 тысяч, общая площадь — более чем 35 тысяч квадратных метров.