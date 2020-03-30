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Агент 024

На отсутствие воды жалуются жители села Кок-Жар

В селе Кок-Жар последние четыре года большие проблемы с питьевой водой. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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«Дают воду на 3-4 часа в день. Объясняют проблему нехваткой, не успевают набирать резервуары. Мы живем практически на пересечении Южной магистрали и улицы 7 Апреля. Город от нас в 300 метрах. Мы бьемся во все двери, но безрезультатно», — написал он.

По его словам, везде говорят и пишут, чтобы мыли руки, но, когда нет воды, это делать сложно.

«В отдаленные районы Кыргызстана проводят воду, а тут пригород Бишкека», — посетовал он.

Отметим, двое заразившихся коронавирусом в Чуйской области — жители села Кок-Жар. На въезде и выезде из села установлены блокпосты.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/148545/
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