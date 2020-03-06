В жилмассиве «Ак-Тилек» размыло дорогу и машины застряли в грязи

В жилмассиве «Ак-Тилек» из-за дождя дорогу размыло и машины буквально тонут в грязи. Об этом местные жители сообщили в Instagram.
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1️⃣Саламатсызбы? Сизден Бишкектеги көчөлөрдүн абалы жөнүндө постту көрүп калдым. Биз да кайда жаловаться эткендин билбей жатабыз. Ак-Тилек конушунда ушундай абал. Күндө жок дегенде 2-3 машина тыгылып чыкпай калат. Жолдон басуу невозможно(( Балдарыбызды садикке алып бара албай калдык ( Это после канализации, кышында башташты. Жазга ушундай сюрприз. @adel_chudo Здравствуйте. Это улица Власова-очаковская. И это город . Тут вообще невозможно пройти . Куда смотрит мерия ?! Если в городе так не знаю что происходит в сёлах. Когда уже у нас нормальные дороги будут ? @eliza130122
Публикация от ЧерныйСписокKG