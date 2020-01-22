Крыша больницы в Каинды протекает. Зданию больше 70 лет

Крыша здания поликлиники в Каинды протекает, а проблему никто не решает. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, врачи неоднократно обращались за помощью к местным властям, но результатов нет.

Отметим, что в больнице, где принимает группа семейных врачей, капитальный ремонт не делали более 50 лет. «В прошлом году весной аким Панфиловского района Мелис Райымкулов обещал жителям, что в скором времени они получат новую клинику за счет Агентства развития и инвестирования сообществ КР (АРИС). Но по сей день ее строительство так и не началось», — добавил читатель.

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