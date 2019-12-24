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Выдачу прав и номеров автомобилей просят оптимизировать

Фото 24.kg. В ГРС по-прежнему огромные очереди за правами

«Мы уже не жалуемся на очереди, но просим хотя бы оптимизировать работу госучреждения «Унаа», — сообщили 24.kg читатели.

По их данным, они обратились в учреждение для замены временного водительского удостоверения. Но сделать это оказалось сложно не из-за большого наплыва людей, а из-за странной системы работы. По разным вопросам людям приходилось обращаться к одному и тому же специалисту.

«В одну дверь три очереди: те, кто хочет получить транзитные номера, на замену водительских прав, какая-то очередь АА. Кроме того, выдача постоянных прав идет по живой очереди. Возле этой двери очередь человек в 200. Информационное окно не работает, все узнавали в очереди друг у друга. Это некий ужас, просто издевательство. Можно же оптимизировать работу, сделать отдельные окна для каждого вида услуги, ввести электронную очередь», — возмутились читатели.
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