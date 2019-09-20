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Агент 024

В Чуйском областном роддоме пациенты вынуждены лежать на полу

В Чуйском областном роддоме палаты переполнены. Роженицы вынуждены лежать на полу. Об этом в группе «Черный список — нам не понравилось» сообщила Анара Акматбекова.

По ее словам, такая ситуация сложилась из-за того, что на ремонт закрыли городской роддом № 4 и рожениц отправляют в Чуйский.

Главный гинеколог Минздрава Раиса Асылбашева подтвердила, что роддом № 4 закрыт.

«Там идет ремонт операционной и пищеблока, водоснабжение отключили, поэтому закрывать поблочно нет возможности. Это самый большой роддом в городе, он обслуживает практически 80 процентов населения столицы. Временно рожениц принимают другие родильные дома по графику. В том числе Чуйский областной. Но мы стараемся не нагружать его сильно, поскольку там много рожениц из области», — отметила она.

Раиса Асылбашева добавила, что в медицинских организациях выделили дополнительно кровати, но, поскольку предугадать число пациентов невозможно, приходится временно укладывать их на матрасы, пока не освободится место в палате.

По ее словам, роддом № 4 начнет работать 28 сентября, после чего начнут ремонтировать роддом № 2.

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