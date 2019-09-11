Чудаки парковки. Машина заехала на газон

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
На улице Боконбаева машина стояла на траве.
На перекреске улиц Иваницина и бульвара Эркиндик водитель припарковался не по Правилам дорожного движения.
В районе Аламединского рынка обочину под запрещающим знаком и тротуар заняли таксисты, создавая помехи пешеходам и общественному транспорту.
А этот водитель пристроил автомобиль на пешеходном переходе на улице Жукеева-Пудовкина.
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