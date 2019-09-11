Чудаки парковки. Машина заехала на газон

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Боконбаева машина стояла на траве.

Фото читателя. Чудаки парковки

На перекреске улиц Иваницина и бульвара Эркиндик водитель припарковался не по Правилам дорожного движения.

Фото читателя. Чудаки парковки

В районе Аламединского рынка обочину под запрещающим знаком и тротуар заняли таксисты, создавая помехи пешеходам и общественному транспорту.

А этот водитель пристроил автомобиль на пешеходном переходе на улице Жукеева-Пудовкина.

Фото читателя. Чудаки парковки

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.