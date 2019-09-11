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Сюжет: Чудаки парковки (107)

Чудаки парковки. Машина заехала на газон

На WhatsApp и Telegram 24.kg приходят фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

На улице Боконбаева машина стояла на траве.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

На перекреске улиц Иваницина и бульвара Эркиндик водитель припарковался не по Правилам дорожного движения.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

В районе Аламединского рынка обочину под запрещающим знаком и тротуар заняли таксисты, создавая помехи пешеходам и общественному транспорту.

А этот водитель пристроил автомобиль на пешеходном переходе на улице Жукеева-Пудовкина.

читателя. Чудаки парковки
Фото читателя. Чудаки парковки

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