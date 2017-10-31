Почему учителям и врачам Кыргызстана не строят дома, объяснили в правительстве

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов рассказал членам комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша, почему учителям и врачам в республике не строят жилые дома.

Вопрос обеспечения врачей, учителей, выпускников детских домов подняла депутат Эльвира Сурабалдиева. Она отметила, что сироты предоставлены сами себе. Им не выделяют ни квартир, ни общежитий. Государство выдает квартиры только сотрудникам МВД, ГКНБ, судьям.

Толкубек Абдыгулов объяснил, что специально для врачей и учителей правительство разработало государственную ипотечную программу. Они могут получить жилье по льготным ставкам кредитования.