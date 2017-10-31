16:45
+22
USD 68.72
EUR 79.93
RUB 1.19
Власть

Почему учителям и врачам Кыргызстана не строят дома, объяснили в правительстве

Фото Sputnik Кыргызстан. В последнее время в Кыргызстане бесплатное жилье строят только для силовиков и судей

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов рассказал членам комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша, почему учителям и врачам в республике не строят жилые дома.

Вопрос обеспечения врачей, учителей, выпускников детских домов подняла депутат Эльвира Сурабалдиева. Она отметила, что сироты предоставлены сами себе. Им не выделяют ни квартир, ни общежитий. Государство выдает квартиры только сотрудникам МВД, ГКНБ, судьям.

Толкубек Абдыгулов объяснил, что специально для врачей и учителей правительство разработало государственную ипотечную программу. Они могут получить жилье по льготным ставкам кредитования. 
Ссылка:
просмотров: 1845
Версия для печати
Материалы по теме
Программа «Депозит врача» в Кыргызстане провалилась
Алмазбек Атамбаев рассказал о поддержке учителей в Кыргызстане
Депутаты не желают жить в домах, расположенных не в центре столицы
Депутаты поддерживают надбавки учителям за большой стаж
Госипотечная компания планирует создать ссудосберегательные кассы
В Кыргызстане ипотечный кредит получили 1 тысяча 39 человек
Депутаты парламента инициируют закон о реализации права граждан на ипотеку
В Кыргызстане около двух тысяч человек отказались от ипотечного кредитования
У Минфина, Минздрава и ФОМС разные данные о зарплате медиков в Кыргызстане
Остро нуждаются в жилье 25 тысяч учителей Кыргызстана
Популярные новости
Президент посоветовал несогласным с&nbsp;его политикой искать другое место жительства Президент посоветовал несогласным с его политикой искать другое место жительства
Бунт на&nbsp;корабле. Сразу в&nbsp;двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами
Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков
Десять фактов из&nbsp;биографии нового спикера парламента Кыргызстана Десять фактов из биографии нового спикера парламента Кыргызстана
Бизнес
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: больше Интернета, меньше расходов «День — Ночь» от MegaCom: больше Интернета, меньше расходов
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему
Лучшие в&nbsp;цифре! Лучшие в цифре!
Идея для выходного: уютный просмотр кино на&nbsp;O!TV Идея для выходного: уютный просмотр кино на O!TV