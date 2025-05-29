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Власть

Илон Маск покидает администрацию президента США

Илон Маск покидает администрацию президента США. Миллиардер и глава департамента эффективности правительства страны (DOGE) заявил, что срок его полномочий в Белом доме заканчивается, и поблагодарил Дональда Трампа. Об этом он написал в своей соцсети X.

ВВС
Фото ВВС

«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную мне возможность сократить расточительные расходы.

Миссия DOGE со временем будет только укрепляться, поскольку она станет образом жизни во всех органах государственной власти», — добавил Илон Маск.

Накануне миллиардер сказал в интервью CBS, что разочарован «большим и красивым» законом Дональда Трампа по налогам и бюджету. По его мнению, документ подрывает усилия по сокращению расходов и приведет к росту бюджетного дефицита.

Напомним, Илон Маск назначен «специальным госслужащим» сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Теперь он планирует больше работать в своих компаниях, а DOGE посвящать лишь один-два дня в неделю. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/330767/
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