Депутат Госдумы высказалась по поводу инцидента с задержанием граждан КР в РФ

«Я очень надеюсь, что инцидент с задержанием в Москве граждан Кыргызстана будет разрешен в правовом поле и не нанесет урона крепкой дружбе наших стран.

АНО «Евразия» и Кыргызская Республика активно сотрудничают. Мы очень ценим, что именно Кыргызстан первым присоединился к нашей флагманской программе «Территория традиционных ценностей»: совместно мы реализуем масштабные образовательные и патриотические проекты, направленные на воспитание молодежи, помощь школам, сохранение исторической правды. Уверена, впереди нас ждет много свершений и открытий, и отдельные ситуации ни в коем случае не должны портить отношения между российским и кыргызским народами», — добавила Алена Аршинова.

Напомним, что в московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Из 24 задержанных освобождены 22 человека. Двое граждан находятся в изоляторе временного содержания и будут депортированы.

Ранее в социальных сетях опоявилось видео, снятое в бане: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные.

В МИД КР вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту.