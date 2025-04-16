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Власть

Депутат Госдумы высказалась по поводу инцидента с задержанием граждан КР в РФ

Депутат Государственной думы РФ Алена Аршинова в социальных сетях прокомментировала ситуацию с задержанием граждан Кыргызстана в Москве.
 
«Я очень надеюсь, что инцидент с задержанием в Москве граждан Кыргызстана будет разрешен в правовом поле и не нанесет урона крепкой дружбе наших стран.
 
АНО «Евразия» и Кыргызская Республика активно сотрудничают. Мы очень ценим, что именно Кыргызстан первым присоединился к нашей флагманской программе «Территория традиционных ценностей»: совместно мы реализуем масштабные образовательные и патриотические проекты, направленные на воспитание молодежи, помощь школам, сохранение исторической правды. Уверена, впереди нас ждет много свершений и открытий, и отдельные ситуации ни в коем случае не должны портить отношения между российским и кыргызским народами», — добавила Алена Аршинова. 
 
Напомним, что в московской бане «Бодрость» 10 апреля произошло массовое задержание уроженцев и граждан Кыргызстана с применением насилия. Из 24 задержанных освобождены 22 человека. Двое граждан находятся в изоляторе временного содержания и будут депортированы.
 
Ранее в социальных сетях опоявилось видео, снятое в бане: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные. 
 
В МИД КР вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту. 
 
В МВД России заявили, что полицейские не совершали «противоправных действий» в отношении граждан Кыргызстана
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/326164/
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