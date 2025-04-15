Массовое задержание кыргызстанцев в Москве. Комментарий Минтруда

В представительстве Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в Москве сообщили, что с соотечественниками, задержанными во время рейда в одном из банных комплексов, провели встречу.

Уточняется, что пострадавшим предложено написать заявления, однако они отказались. Всем оказывается правовая помощь.

Минтруда уточняет, что из 24 ранее задержанных освобождены 22 человека. Ведется работа по освобождению оставшихся.

Представительство ведомства направило обращения в Генеральную прокуратуру РФ, МВД России, прокуратуру Москвы, уполномоченному по правам человека в РФ и другие инстанции с просьбой принять соответствующие меры.

Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое в бане: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные.

В МИД Кыргызстана вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также о применении силовых мер в отношении граждан и в случае необоснованности применения силы принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по этому инциденту.