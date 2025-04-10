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Власть

Китай, пошлины, Путин, Европа. Трамп сделал несколько очередных заявлений

Президент США накануне в Белом доме ответил на ряд вопросов журналистов и сделал очередные заявления. Трансляция размещена на канале Forbes Breaking News в YouTube.

Что сказал Дональд Трамп:

  • Не исключает возможности сокращения военного присутствия США в Европе.
  • В какой-то момент рассчитываю встретиться с Владимиром Путиным.
  • США обладают таким оружием, о котором никто не имеет ни малейшего представления, оно является самым мощным в мире.
  • США могут заключить торговые соглашения со всеми, в том числе с Евросоюзом, но на условиях, которые будут справедливы в отношении Вашингтона.
  • Сделка будет заключена с Китаем. Сделка будет заключена с каждым. Я просто хочу справедливости.
  • Си Цзиньпина мой друг, и он мне нравится. Подтвердил готовность к встрече с главой Китая.
  • Возможная сделка по TikTok откладывается до урегулирования торгового спора США с КНР.
  • США готовы применить военную силу против Ирана, если будет необходимо.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325482/
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