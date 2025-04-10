Китай, пошлины, Путин, Европа. Трамп сделал несколько очередных заявлений

Президент США накануне в Белом доме ответил на ряд вопросов журналистов и сделал очередные заявления. Трансляция размещена на канале Forbes Breaking News в YouTube.
Что сказал Дональд Трамп:
- Не исключает возможности сокращения военного присутствия США в Европе.
- В какой-то момент рассчитываю встретиться с Владимиром Путиным.
- США обладают таким оружием, о котором никто не имеет ни малейшего представления, оно является самым мощным в мире.
- США могут заключить торговые соглашения со всеми, в том числе с Евросоюзом, но на условиях, которые будут справедливы в отношении Вашингтона.
- Сделка будет заключена с Китаем. Сделка будет заключена с каждым. Я просто хочу справедливости.
- Си Цзиньпина мой друг, и он мне нравится. Подтвердил готовность к встрече с главой Китая.
- Возможная сделка по TikTok откладывается до урегулирования торгового спора США с КНР.
- США готовы применить военную силу против Ирана, если будет необходимо.