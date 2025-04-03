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Власть

Какие машины закупят для депутатов, пока не решено — Жогорку Кенеш

Пресс-служба Жогорку Кенеша прокомментировала информацию о закупке автомобилей для депутатов за счет бюджетных средств.

По ее данным, пока не решено, какой марки авто будут закуплены для нардепов. Отметим, ранее источники в парламенте сообщили, что депутатам закупят китайские люксовые машины LiXiang L7.

Также сообщается, что будет закуплено не 90 автомобилей, а 70, так как ранее женщины-нардепы уже обеспечены служебными авто.

«Однако заработная плата их водителей оплачивалась не за счет государства, а за счет личного фонда депутата. На этих же условиях будет решаться вопрос о служебных авто остальных 70 депутатов Жогорку Кенеша», — пояснила пресс-служба.

Ранее депутаты парламента рассмотрели вопрос предоставления им служебных машин в закрытом режиме. Позже источники в ЖК сообщили 24.kg, что нардепам предоставят китайские электромобили LiXiang L7 уже в мае этого года. 

Напомним, осенью 2024-го народныые избранники инициировали законопроект о возвращении служебных автомобилей, ссылаясь на необходимость эффективного исполнения своих обязанностей и взаимодействия с избирателями.

Однако тогда президент Садыр Жапаров не поддержал эту инициативу. А Минфин заявлял, что для реализации закона потребуются дополнительные расходы на закупку машин и увеличение штата водителей, что не предусмотрено в республиканском бюджете на 2025-2026 годы. Позднее, 14 марта, президент все же подписал изменения в закон о статусе депутатов Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324841/
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