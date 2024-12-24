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Власть

На месте колонии № 47 открыли комплекс. 510 семей получили ключи от квартир

В Бишкеке на месте бывшей исправительной колонии № 47 состоялось торжественное открытие нового жилого комплекса «Мурас». В рамках первого этапа проекта 510 семей получили ключи от современных квартир.

На мероприятии присутствовал президент Садыр Жапаров, который лично поздравил новоселов и отметил значимость проекта для социальной поддержки граждан.

«Сегодня мы разделяем радость наших соотечественников, которые, доверяя государству, терпеливо ждали своей очереди. Пусть эти дома принесут счастье и благополучие в ваши семьи!» — сказал он.

Комплекс стал частью масштабной программы по обеспечению граждан доступным жильем. В общей сложности проект включает 4 тысячи 700 квартир, строительство которых ведется через Государственную ипотечную компанию. По словам главы государства, квартиры предоставлены социальным работникам, очередникам, а также мигрантам, внесшим 50 процентов от стоимости жилья.

Садыр Жапаров напомнил, что на этом участке располагалась исправительная колония № 47. Ее перенесли за пределы города, чтобы преобразовать территорию в район с комфортной инфраструктурой для проживания.

Президент отметил, что подобные проекты продолжат реализовываться как в столице, так и в других регионах страны. Более 40 тысяч граждан, стоящих в очереди на жилье, постепенно получат свои долгожданные квартиры. 

«Мы уверенно движемся к решению жилищной проблемы и стремимся подарить гражданам светлое будущее», — заявил Садыр Жапаров. 

По завершении мероприятия он пожелал новоселам счастья и достатка в новых домах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/315222/
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