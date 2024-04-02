18:45
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Власть

Улан Майлибашев назначен мэром Канта

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал распоряжение, по которому Улан Майлибашев  назначен мэром Канта Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Решение принято в соответствии со статьей 47 Закона «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» и Указом президента «О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айыльных аймаков и городов КР».

Напомним, в рамках проводимой административно-территориальной реформы Кант объединили с Люксембургским айыльным аймаком. В итоге он стал городом республиканского значения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/290574/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Пропала после ссоры с мужем. В БЧК нашли тело Асель Жанарбек кызы
Пропала после ссоры с мужем. Асель Жанарбек кызы не могут найти уже месяц
В Канте милиционер помог мужчине, получившему ножевые ранения
Жители «Военного городка» в Канте зимой могут остаться без отопления
В ГУВД начали проверку по снятому в сауне видео с участием милиционера
В Канте чиновники мэрии нанесли ущерб в 52,4 миллиона сомов. Возбуждено дело
На отсутствие напора холодной воды жалуются жители многоэтажки в Канте
Почти 8 миллионов сомов потратит мэрия Канта на благоустройство парка
В Канте вандал разбил уличный фонарь возле продуктового магазина
В Канте после установки камер фиксации нарушений ПДД не убрали мусор
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 марта
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы
Камчыбек Ташиев и&nbsp;Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу
Бизнес
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
2 апреля, вторник
18:30
3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 3 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:19
В жилмассиве «Арча-Бешик» Бишкека просят вернуть на прежнее место мусорные баки
18:00
Улан Майлибашев назначен мэром Канта
17:53
Кыргызстан и Малайзия хотят сотрудничать в производстве золотых изделий
17:31
Беспилотники атаковали предприятия в Татарстане. Пострадал кыргызстанец