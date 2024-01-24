Представители директората по санкциям МИД Великобритании посетят Кыргызстан

Представители директората по санкциям Министерства иностранных дел Великобритании посетят Бишкек 24-25 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе посольства королевства в Кыргызстане.

Команда из шести экспертов встретится с представителями министерств иностранных дел, экономики и коммерции, финансов, Таможенной и Налоговой служб, а также Национального банка для оказания технической помощи и консультаций.

«Они подчеркнут фокус Великобритании к списку санкционных товаров, которые включены в общий список продукции двойного назначения. Вместе с визитом этой группы Великобритания финансирует визит представителей британской юридической фирмы Fieldfisher, которые поделятся опытом по товарам, финансам и другим темам, связанным с санкциями, с правительством и частным сектором», — говорится в сообщении.

Это второй визит директората по санкциям МИД Великобритании в Бишкек, первый визит состоялся в апреле 2023 года. Бишкек посетил его глава Дэвид Рид.

«Команда британских экспертов находится в Бишкеке для предоставления технических консультаций и помощи кыргызским коллегам и предприятиям по санкционной политике Великобритании. Мы благодарны за поддержку и участие, которое кабинет министров Кыргызстана оказал команде», — подчеркнул посол Великобритании в Кыргызстане Ник Боулер.