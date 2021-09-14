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Власть

Президент КР посетит Душанбе в рамках саммита ОДКБ

Садыр Жапаров 15-17 сентября совершит рабочий визит в Душанбе. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Жээнбек Кулубаев.

По его словам, президент примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности и заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Садыр Жапаров примет участие в совместной встрече глав делегаций стран — участниц ШОС и ОДКБ по ситуации в Афганистане, а также на полях саммитов будут проведены двусторонние встречи. При этом отметим, что Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках указанных многосторонних площадок. Участие КР в ОДКБ и ШОС является одним из приоритетных направлений во внешней политике страны», — заметил Жээнбек Кулубаев.

16 сентября в Душанбе пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Таджикистана. Главы государств обменяются мнениями об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности организации в межсессионный период, а также заслушают информацию о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства Армении в ОДКБ. Ожидается подписание итоговой декларации, а также 13 документов, регулирующих вопросы деятельности организации.

17 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств — членов ШОС. Повестка дня саммита ШОС включает такие вопросы, как основные итоги деятельности организации за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках ШОС, совместные шаги по преодолению последствий пандемии, а также актуальные темы регионального и международного сотрудничества. По итогам данного заседания планируются принятие юбилейной декларации, посвященной 20-летию ШОС, а также подписание более 30 документов, касающихся жизнедеятельности организации, включая решение о назначении нового генсекретаря ШОС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207019/
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