Закон о защите от ложной информации направлен против независимых СМИ

Комитет по социальным вопросам одобрил накануне проект согласительной группы, подготовленный на ранее принятый парламентом закон Гульшат Асылбаевой «О манипулировании информацией».

Глава Института Медиа Полиси Бегаим Усенова отметила, что этот документ направлен против авторизированных пользователей соцсетей и независимых СМИ, которые критикуют власть.

Эксперты просят президента Садыра Жапарова не подписывать этот документ. По их мнению, он несет реальную угрозу свободе слова.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».